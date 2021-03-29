МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Банк непрофильных активов "Траст" продал Выборгский завод холодильной техники IT-компании Briskly за 76 млн рублей, сообщила пресс-служба "Траста".

"Банк непрофильных активов "Траст" реализовал на открытых торгах завод холодильников Linnafrost (Выборгский завод холодильной техники). Стоимость сделки составила 76 млн рублей. Покупателем стала IT-компания Briskly, которая разрабатывает технологии автономной торговли и производит умные микромаркеты", - отмечается в сообщении.

При этом на заводе останется прежняя команда, которая работает уже более 20 лет. Сотрудников обучат применению новых технологий.

"За 2021 год мы планируем увеличить темпы роста компании и развивать собственное производство. В 2021 году намерены нарастить продажи холодильников, умных микромаркетов, кофемашин и дополнительного оборудования. Около 50% мощностей завода будут задействованы под производство стандартных холодильных шкафов для дальнейшей продажи. В перспективе мы планируем подключить к автономной торговле 3-5 тыс. магазинов и производителей еды", - отметил глава Briskly Глеб Харитонов.

В компании уверены, что инвестиции на сумму около 100 млн рублей в ближайший год позволят предприятию увеличить штат сотрудников минимум в 2-2,5 раза и выйти на докризисный объем производства - 800-900 холодильников в месяц.

О заводе

Выборгский завод холодильной техники перешел на баланс "Траста" в 2018 году как непрофильный актив ФК "Открытие". Банк непрофильных активов подготовил предприятие к продаже, провел юридическую очистку актива, а затем привлек к участию в аукционе профильного инвестора.

ООО "Выборгский завод холодильной техники" работает на рынке России с 1997 года и производит оборудование под торговой маркой Linnafrost - более 20 видов холодильных шкафов собственной разработки, предназначенных для розничной торговли и предприятий общественного питания.