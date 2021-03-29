Сбербанк восстановил работу мобильного приложения после сбоя

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Сбербанк восстановил работу мобильного приложения "Сбербанк онлайн", клиенты которого в крупных российских городах столкнулись с проблемами при входе в приложение. Об этом сообщила пресс-службу кредитной организации.

"Сегодня утром некоторые наши клиенты могли испытывать трудности при входе в приложение Сбербанка и оплате картами. Сбой длился несколько минут, после чего работоспособность всех сервисов была восстановлена. Приносим извинения за доставленные неудобства", - отметили в банке.

Ранее клиенты "Сбербанк онлайн" столкнулись с проблемами при входе в приложение - об этом свидетельствовали данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов. По состоянию на 10.00 мск было зафиксировано порядка 2 тыс. жалоб. По данным Downdetector, 84% пользователей приложения не могли войти в систему, 13% жаловались на сбой всех сервисов.

С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других городов России.