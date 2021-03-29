"Автотор" начал выпуск грузовиков Hyundai на газомоторном топливе

КАЛИНИНГРАД, 29 марта. /ТАСС/. Российский автомобильный холдинг "Автотор" выпустил первую партию автомобилей с газомоторной силовой установкой в Калининграде. Она использована в грузовиках Hyundai HD 78, сообщила в понедельник пресс-служба компании.

"Калининградский завод "Автотор" приступил к производству коммерческих автомобилей Hyundai HD 78 с газомоторной силовой установкой. В конце 2020 года стартовало пилотное производство. В настоящее время первая партия автомобилей с газомоторной силовой установкой сошла с конвейера завода", - говорится в сообщении пресс-службы.

Проект по созданию газомоторных модификаций грузовиков Hyundai реализуется в научно-техническом партнерстве компаниями "Автотор", Hyundai Motor Company (HMC) и "РариТЭК" (Набережные Челны, Татарстан). Автомобили выпускаются на заводе "Автотора" в Калининграде по полному циклу производства со сваркой и окраской кабин.

В рамках реализации проекта "Автотор" освоил производство новой модификации шасси CNG. На производстве автомобили оснащаются силовым агрегатом Yuchai и газобалонным оборудованием, разработанным российской компанией "РариТЭК". Новая модель имеет колесную базу 3 775 мм, рядный четырехцилиндровый двигатель (4 214 куб. см) мощностью 133 л. с., два газовых баллона с геометрическим объемом 320 л. Для большей безопасности установлена система курсовой устойчивости (VDC). На грузовиках Hyundai применяются баллоны, которые гарантируют отсутствие осколков при их разрушении, отметили в пресс-службе.

"Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года. Компания выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Ford. Общий объем производства превысил 2,3 млн автомобилей.