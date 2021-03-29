В ФНС прокомментировали информацию об усилении контроля за кассовой техникой

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Обеление розничных рынков путем устранения нарушения правил использования контрольно-кассовой техники (ККТ) недобросовестными предпринимателями создаст равные конкурентные условия для ведения бизнеса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

"Обеление розничных рынков создаст равные конкурентные условия для ведения бизнеса при различных форматах торговли. Законодательство о контрольно-кассовой технике в отношении применения ККТ на рынках не менялось с 2003 года. Во-первых, тогда не было онлайн-касс, во-вторых, порядок, кто должен применять кассу на рынке, а у кого нет такой обязанности, оказался размыт. В результате сейчас некоторые предприниматели пользуются этим и мимикрируют под льготные категории", - отметили в пресс-службе.

В ФНС подчеркивают, что поправки в законодательство снимают эти двойные стандарты. "Проверять соблюдение законодательства о ККТ управляющие компании обязаны и сейчас, однако нынешнее законодательство, во-первых, не дает четкого алгоритма кого и как проверять, а во-вторых, не прописывает ответственность. Теперь в поправках предусмотрена не только ответственность для управляющих компаний, но самое главное будет дан понятный инструментарий проверки, а на сайте ФНС появится сервис, с помощью которого можно проверить, зарегистрирована та или иная касса или нет", - сказали в ФНС.

В ФНС добавили, что конкретные нормы об ответственности сейчас обсуждаются, в том числе и с бизнес-сообществом, и управляющими компаниями. При этом, по данным ведомства, текущее законодательство уже предусматривает для субъектов МСП при выявлении нарушений в первый раз ограничение предупреждениями, что позволяет переходить на новый порядок бизнесу максимально мягко.

Ранее сообщалось, что Минфин совместно с ФНС подготовил предложения для устранения нарушения правил использования контрольно-кассовой техники недобросовестными предпринимателями на розничных рынках, что позволит защитить права потребителей.