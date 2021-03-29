Банк БРИКС одобрил кредит России на $1 млрд по программе поддержки в борьбе с COVID-19

ШАНХАЙ, 29 марта. /ТАСС/. Совет директоров Нового банка развития (НБР) БРИКС одобрил предоставление кредита России в размере $1 млрд по программе экстренной помощи странам - членам банка в борьбе с пандемией COVID-19. Об этом говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в понедельник на сайте финансового учреждения.

"Предоставляемые НБР средства будут использованы для финансирования мероприятий, предусмотренных планом правительства РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая осуществленные выплаты медицинским работникам", - указывается в сообщении. В документе уточняется, что речь идет об обеспечении уже осуществленных ранее стимулирующих выплат российским медработникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19.

Благодаря кредиту НБР, говорится в сообщении пресс-службы, дополнительную поддержку получат врачи, средний и младший медицинский персонал, участвующие в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.

Общий объем помощи по данной программе, согласно утвержденному НБР в апреле 2020 года плану, должен составить $10 млрд. К настоящему времени Бразилия, Индия, Китай, Россия и ЮАР уже получили соответствующие кредиты по данной программе на общую сумму в $8 млрд. Индии, Китаю и Бразилии при этом было распределено по два кредитных транша.

Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите БРИКС в Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. Банком ранее были получены международные кредитные рейтинги на уровне "АА+" от Fitch Ratings и S&P Global Ratings, позволяющие эффективно привлекать долгосрочное фондирование на международных и локальных рынках капитала.