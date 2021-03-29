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Пандемия COVID-19
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Минфин считает целесообразным привлечение кредита от НБР в размере до $1 млрд

В ведомстве сообщили, что эти средства направят на компенсацию бюджетных расходов, направленных на поддержку граждан в условиях эпидемии COVID-19
Здание Минфина РФ vvoe/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Здание Минфина РФ
© vvoe/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Минфин РФ считает целесообразным привлечь у Нового банка развития (НБР) кредит в размере до $1 млрд для компенсации бюджетных расходов, направленных на поддержку граждан в условиях эпидемии COVID-19. Об этом говорится в размещенных на сайте Минфина материалах.

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"Минфин России приветствует решение совета директоров Нового банка развития одобрить кредит Российской Федерации в размере до $1 млрд для компенсации бюджетных расходов, направленных на поддержку граждан в условиях эпидемии COVID-19. Данные заемные ресурсы наряду с другими источниками помогут компенсировать понесенные в 2020 году расходы федерального бюджета на осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам, оказывавшим помощь пациентам с COVID-19", - говорится в материалах.

Поскольку кредиты на финансирование мер по борьбе COVID-19 предоставляются НБР на привлекательных финансовых условиях, Минфин России считает целесообразным привлечь кредит у НБР и направит соответствующие предложение на рассмотрение в правительство РФ.

Ранее совет директоров Нового банка развития БРИКС одобрил предоставление кредита России в размере $1 млрд по программе экстренной помощи странам - членам банка в борьбе с пандемией COVID-19.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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