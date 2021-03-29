РФПИ договорился о производстве 60 млн доз "Спутника V" в Китае

"РФПИ и одна из ведущих биотехнологических компаний Китая, Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co.,Ltd., объявляют о соглашении для производства более 60 млн доз вакцины "Спутник V". Произведенный объем позволит обеспечить вакцинацию свыше 30 млн человек. Начало коммерческого производства запланировано на май текущего года", - следует из сообщения РФПИ.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 57 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек. Эффективность Sputnik V составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире.

Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.