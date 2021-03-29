Средний размер автокредита в России в феврале вырос на 20%

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Средний размер автокредита, выданного российскими банками в феврале, составил 980,9 тыс. руб., увеличившись по сравнению с февралем прошлого года на 20,3%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с январем 2021 года показатель вырос на 7,6%.

"После некоторого снижения в январе текущего года, средний чек автокредита в феврале вновь вплотную приблизился к 1 миллиону рублей, - приводит пресс-служба слова директора по маркетингу бюро Алексея Волкова. - При этом в 5-ти из 30-ти крупнейших регионов страны по объемам автокредитования средний размер кредита на покупку автомобиля превысил 1 миллион рублей".

В бюро отмечают, что в настоящее время банки предпочитают выдавать кредиты более надежным заемщикам с высоким кредитным рейтингом. "Этим заемщикам банки выдают автокредиты на более значительные суммы", - отмечают в бюро.

В феврале самый большой средний чек выданных автокредитов среди 30 регионов - лидеров по объемам автокредитования был отмечен в Москве (1,497 млн руб.), Московской области (1,221 млн руб.) и Санкт-Петербурге (1,177 млн руб.). Наибольший рост средней суммы выданного в феврале автокредита по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Кемеровская область (+77,9%), Татарстан (+26,9%), а также Омская область (+23,9%).