Пакистан в 2021 году начнет поставки манго в Россию в коммерческих масштабах

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Пакистан в 2021 году поставит первую коммерческую партию манго в Россию. Об этом сообщил в понедельник посол Пакистана в РФ Шафкат Али Хан на вебинаре, организованном Российским советом по международным делам и пакистанским Институтом стратегического видения.

"Я рад сообщить, что в этом году мы увидим первую поставку пакистанских манго в Россию в коммерческих масштабах", - сказал он.

Дипломат отметил, что в прошлом году товарооборот Москвы и Исламабада вышел на максимум за все время, достигнув $730 млн. "В то же время обе стороны признают, что эта цифра еще не отражает полный потенциал наших отношений. Министерства экономики работают над дальнейшим развитием нашей торговли, мы стараемся открыть новые сектора", - добавил он.

Заседание межправкомиссии с РФ

Пакистан рассчитывает, что очередное заседание российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоится в 2021 году, сообщил посол Пакистана в РФ.

Он отметил, что пандемия не позволила провести встречу межправкомиссии в прошлом году в Москве. "Мы надеемся, что заседание комиссии состоится в этом году. Будут обсуждаться различные идеи развития российско-пакистанского экономического сотрудничества", - сказал посол.

По его словам, власти Пакистана также рассматривают возможность организации экономической конференции между Москвой и Исламабадом в этом или следующем году.

Кроме того, дипломат выразил надежду на то, что проект строительства газопровода в Пакистане, который сменил название с "Север - Юг" на "Пакистанский поток", станет флагманом экономических отношений между двумя странами. "Мы также отмечаем заинтересованность России в стальной промышленности и улучшении качества пакистанских железных дорог", - добавил он.

Последнее заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и Пакистаном прошло в декабре 2019 года.