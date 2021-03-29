ВТБ планирует быть активным акционером "Первого канала"

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. ВТБ планирует активно участвовать в развитии "Первого канала" в качестве акционера, банк уже включился в работу. Об этом на встрече топ-менеджеров банка с журналистами сообщил первый заместитель председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

"Мы считаем "Первый канал" привлекательным активом медиасегмента и планируем войти в капитал компании. Размер пакета мы не комментируем. Представители ВТБ уже входят в совет директоров "Первого канала", мы будем активным акционером и уверены, что поможем реализовать планы развития компании", - сказал Соловьев.

Он добавил, что ВТБ уже подключился к работе с "Первым каналом". "Менеджмент канала очень проактивный и креативный. Я думаю, что будут очень интересные, в том числе и на финансовой стороне, прогрессивные шаги сделаны", - подчеркнул банкир.

20 марта на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано распоряжение правительства РФ, согласно которому ВТБ вернется в число негосударственных акционеров "Первого канала".

В марте 2019 года ВТБ приобрел 20% акций "Первого канала" у компании "ОРТ-КБ", принадлежащей Роману Абрамовичу. 23 сентября 2020 года ВТБ вышел из капитала телеканала.