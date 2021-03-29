Правительство упростит порядок предоставления льготных займов для самозанятых

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил об упрощении порядка предоставления льготных займов для самозанятых граждан, они смогут подавать заявки через портал госуслуг.

"В конце прошлого года была снижена ставка по льготным кредитам для самозанятых, а также для малого и среднего бизнеса. Упростим порядок предоставления такого займа гражданам, которые платят налог на профессиональный доход, то есть самозанятым", - сказал председатель правительства в понедельник на совещании со своими заместителями.

Он пояснил, что речь идет о том, чтобы у самозанятых "до конца года появилась возможность подать заявку на получение льготного кредита через портал государственных услуг".

По словам главы кабинета министров, "эти деньги можно будет потратить на инвестиционные цели, рефинансирование и пополнение оборотных средств". "Представители малого бизнеса также просто смогут оформить льготную лизинговую поддержку. Это поможет им без лишних затрат расширить или модернизировать свое производство", - отметил Мишустин.

Председатель правительства подчеркнул, что "существенно расширен перечень государственных услуг, которые можно будет получить на едином портале". "Среди них - выписка о наличии вклада в банке, которая необходима для получения страховых выплат в случае банкротства финансовой организации", - уточнил он. "Все эти изменения значительно упростят и ускорят получение государственных услуг", - выразил уверенность Мишустин и добавил, что таким образом правительство совершенствует инструменты государственной поддержки для достижения национальных целей развития.