Вагонзавод в Твери выпустит пассажирские вагоны

ТАСС, 29 марта. Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, входит в состав АО "Трансмашхолдинг") приступил к реализации контрактов на производство 27 пассажирских вагонов для Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД). Планируется, что они поступят в мае-июне 2021 года и будут задействованы в международном сообщении между Арменией и Грузией, сообщила пресс-служба правительства Тверской области.

"В рамках заключенных контрактов в мае-июне 2021 года на ЮКЖД поступят 21 купейный и шесть плацкартных вагонов. <...> Предполагается, что они будут использованы для организации международного сообщения между Арменией и Грузией", - говорится в сообщении.

В символической церемонии закладки рамы первого вагона принял участие замминистра территориального управления и инфраструктуры Республики Армения Армен Симонян и генеральный директор ЮКЖД Алексей Мельников. Новые вагоны оборудованы сервисной зоной с вендинговыми автоматами и кофе-машинами, туалетными комплексами с душем, в купе есть откидные столики и индивидуальные сейфы, в двухместных купе будут установлены телевизоры. "На предприятии обеспечен портфель заказов, гарантирующих стабильное развитие крупнейшего машиностроительного завода региона", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

Подвижной состав выпускается в соответствии с требованиями, предъявляемыми к комфортабельности и безопасности перевозок, определенными в Техническом регламенте Таможенного союза. "Я убедился, что ТВЗ на сегодняшний день - это самый современный в Европе вагоностроительный завод. Здесь внедрены самые современные технологии, эффективно организованы сборочные линии", - отметил Мельников.

ТВЗ - предприятие по производству различных типов пассажирских вагонов локомотивной тяги. Производит пассажирские вагоны со скоростями движения до 160 и до 200 км/ч, вагоны пассажирские специального назначения, различные типы грузовых вагонов, электропоезда, тележки для подвижного состава магистральных железных дорог.