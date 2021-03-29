Кабмин заложил почти 1,5 млрд рублей на поддержку стартапов на основе ИИ-технологий

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Поддержку государства смогут получить стартапы и небольшие IT-компании, занимающиеся развитием технологий искусственного интеллекта (ИИ). На эти цели заложено почти 1,5 млрд рублей, сообщил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая оперативное совещание со своими заместителями.

"Теперь субсидии от государства на развитие технологий искусственного интеллекта смогут получить стартапы и небольшие IT-компании. Для этого утверждены правила, по которым будут предоставляться гранты. В бюджете на текущий год на эти цели заложено почти 1,5 млрд рублей", - сказал он, заверив, что по поручению президента кабмин продолжит поддерживать отечественную IT-индустрию.

Мишустин пояснил, что такая поддержка предусмотрена для разработчиков электронных сервисов, перспективных и коммерчески выгодных IT-решений с использованием технологий искусственного интеллекта. Также, по его словам, гранты могут быть предоставлены на создание открытых библиотек - специальных бесплатных ресурсов, где будут размещаться программы на базе искусственного интеллекта, чтобы каждый IT-инженер смог воспользоваться ими для создания своего продукта.

"Мы продолжим формировать благоприятные условия для расширения сферы применения технологий искусственного интеллекта. Для этого в бюджете на ближайшие три года предусмотрено более 5 млрд рублей", - подытожил премьер.

Как уточнила пресс-служба правительства, согласно утвержденным Мишустиным правилам предоставления такой поддержки, в 2021 году на эти цели предусмотрено 1,4 млрд рублей. Претендовать на гранты могут как малые предприятия, так и физические лица. Для отбора будут важны новизна разработки и эффективность предлагаемых решений, перспективность внедрения и коммерческой реализации продукта. Проведением конкурсного отбора и предоставлением финансирования займется Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Он же определит сроки и условия конкурса, требования к участникам, список необходимых документов. Эта информация будет опубликована в интернете.