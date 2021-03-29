Россельхознадзор может запретить поставки помидоров из Туркменистана из-за вирусов

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор может запретить поставки помидоров из Туркменистана из-за нахождения на них вирусов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как пояснили в ведомстве, 26 марта Россельхознадзор провел переговоры с заместителем начальника Государственной службы карантина растений Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Республики Туркменистан Азатом Мамедовым. Во время совещания российская сторона выразила обеспокоенность в связи с выявлением случаев ввоза из Туркменистана в Россию томатов, зараженных вирусом коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), – объектом, в отношении которого Россельхознадзором введена временная карантинная фитосанитарная мера.

Представители российского ведомства напомнили, что в конце февраля направляли туркменским коллегам официальное письмо с нотификациями об обнаружении заболевания в продукции и просьбой провести расследования по всем фактам выявлений.

"Служба также сообщила, что рассматривает вопрос о введении ограничений на ввоз томатов из Туркменистана в случае повторения случаев ToBRFV", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в Россельхознадзоре, туркменская сторона заверила, что усилила надзор за экспортируемой продукцией. В частности, теперь специалисты ведомства производят предотгрузочный контроль овощей по адресу их поставщиков. Кроме того, представители страны провели обследования тепличных комплексов на территории Туркменистана. В ближайшее время специалисты этой страны обсудят с Россельхознадзором методы для выявления возбудителя заболевания пасленовых.