В Минтруде сообщили о росте пенсии россиян за пять лет на более чем на 3 тыс. рублей

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Средний размер пенсии по России составил 15 744 руб. на 1 января 2021 года, тогда как на 1 января 2016 года он составлял 12 673 руб., то есть за пять лет уровень пенсионного обеспечения увеличился более чем на 3 тыс. руб. Об этом в понедельник сообщила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

"По состоянию на 1 января 2021 года средний размер пенсий в целом по Российской Федерации составил 15 744 рубля, на 1 января 2016 года, когда стратегия стартовала, он составлял 12 673 рубля", - сказала она на круглом столе в Совете Федерации на тему "Повышение продолжительности, уровня и качества жизни людей старшего поколения".

Баталина напомнила, что уровень пенсионного обеспечения не может быть ниже прожиточного минимума. В случае, если пенсия оказывается ниже этой планки, гражданин получается социальную доплату до прожиточного минимума. По ее словам, на 1 января 2021 года доплату получали 6,2 млн пенсионеров.

Страховые пенсии неработающим пенсионерам были проиндексированы с 1 января на 6,3%.

По закону с 2019 и до 2024 года индексация пенсий проходит с 1 января, а не с 1 февраля, как это было ранее. С 1 января 2022 года пенсии будут проиденксированы на 5,9%, с 1 января 2023 года - на 5,6%, с 1 января 2024 года - на 5,5%. К 2024 году пенсии этой категории пенсионеров планируется довести до среднего уровня в 20 тыс. рублей.