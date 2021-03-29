Партнеры "Яндекс.Видео" получили 13 млрд просмотров в 2020 году

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. "Яндекс.Видео" впервые опубликовало статистические данные сервиса. Партнеры сервиса в 2020 году получили 13 млрд просмотров, сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекса".

"Сервис "Яндекс.Видео" впервые за 13 лет раскрыл данные о том, сколько просмотров получают сайты-партнеры. Только в 2020 году пользователи сервиса просмотрели видео в партнерских плеерах 13 млрд раз, то есть более млрд раз в месяц", - сообщили в компании.

На данный момент, "Яндекс.Видео" агрегирует более 30 видеоплееров от крупнейших компаний. Просмотры некоторых сторонних плееров на "Яндекс.Видео" в 2020 году составили: YouTube - 6,6 млрд, Rutube - 2,6 млрд, "Одноклассники" - 2 млрд, "ВКонтакте" - 951 млн, Mail.Ru - 609 млн, "Вести" - 44 млн, Facebook - 22 млн, "Первый канал" - 18 млн, ivi - 2,3 млн, TikTok - 0,2 млн. Сервис "Яндекс.Видео" прямо в результатах поиска показывает видеоплееры сайтов-партнеров. Чтобы не нарушать авторские права, "Яндекс" использует технологию iframe - она предусматривает, что видео остается на сайте-источнике - там, где было размещено изначально, а выдача "Яндекса" в этом случае служит своего рода "окном" на сайт, где опубликован ролик. При этом механизм монетизации сайтов-партнеров не меняется.

"Если сайт-источник предусмотрел показ рекламных роликов в своем плеере, они будут показаны аудитории "Яндекса". Таким образом, "Яндекс.Видео" обеспечивает своим партнерам миллиарды рекламных показов. Все доходы от них получает владелец аудиоплеера, который отображается на "Яндекс.Видео" через iframe", - объясняют в компании.