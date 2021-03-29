"Соллерс Форд" поставит 160 автобусов для общественного транспорта Москвы

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. "Соллерс Форд" поставит 160 автобусов Ford Transit для общественного транспорта Москвы, говорится в сообщении компании.

"Соллерс Форд" поставит московскому транспорту более 160 новых комфортабельных маршрутных автобусов для городских перевозок пассажиров. Первые семь автобусов встали на маршрутные линии уже в конце 2020 года, остальные выйдут на улицы Москвы в начале лета", - отмечает автопроизводитель.

Предполагается, что новые автобусы будут использоваться на маршрутах, проходящих по узким улицам, где большим транспортным средствам сложно проехать. Транспорт рассчитан на перевозку 18 сидячих и 4 стоящих пассажиров, он также оборудован местом для перевозки людей с ограниченными возможностями.

В автобусе установлены USB-зарядки и климат-контроль, все сиденья расположены по ходу движения, тканевая обивка сидений - в фирменном паттерне московского транспорта.

"Соллерс Форд" - совместное предприятие ПАО "Соллерс" и Ford Motor Company. Производит автомобили Ford Transit по технологии полного цикла на собственном заводе в ОЭЗ "Алабуга" (Елабуга, Республика Татарстан). ПАО "Соллерс" является управляющим акционером с долей 51% в уставном капитале. Обновленное совместное предприятие официально начало операционную деятельность в июле 2019 года.