"Газпром нефть" снизила траты на морскую логистику в Арктике за счет цифровизации на 12%

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Цифровая система "Капитан" "Газпром нефти" позволила на 12% сократить расходы на морскую логистику арктической нефти в 2019-2020 годах, сообщила компания.

"Экономическая эффективность от внедрения цифровой системы управления арктической логистикой "Капитан" за 2019-2020 годы составила 0,9 млрд руб. Благодаря применению этой системы, удельные затраты "Газпром нефти" на вывоз 1 тонны арктической нефти сократились на 12% в сравнении с годами до начала использования "Капитана", - отметили в компании.

Этого удалось достичь благодаря оптимизации работы танкеров: выбора лучших маршрутов, экономии топлива, сокращения расходов на ледокольную проводку, а также снижение времени простоя и максимизация вывоза нефти, уточнили в "Газпром нефти".

Система "Капитан", разработанная специалистами компании, является первой в мире цифровой системой управления логистикой в суровых условиях Арктики. Каждые 15 минут она пересчитывает график движения танкеров и отгрузок нефти с терминалов, выбирая оптимальное решение из более чем 66,5 млн вариантов.

"Система "Капитан" наглядно доказала свою экономическую эффективность, ее решения могут применяться не только "Газпром нефтью", но и другими участниками, работающими на маршрутах Северного морского пути", - добавил директор дирекции логистики и операций с нефтью "Газпром нефти" Вадим Симдякин.