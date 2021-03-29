Минфин подтвердил проработку предложения по изменению налогового режима для общепита

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Минфин РФ прорабатывает предложения бизнеса и экспертного сообщества по корректировке налогового режима для общепита. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ.

"Предложения по корректировке налогового режима для общепита от бизнеса и экспертного сообщества поступили в Минфин России и в настоящее время прорабатываются с заинтересованными сторонами. Решение о целесообразности изменений будет принято по итогам проведенного анализа", - говорится в сообщении.

Ранее о проработке этого предложения Минфином сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Титов в конце января направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с предложением снизить с 20% до 10% или полностью обнулить НДС для отрасли. По его словам, основные продовольственные товары, которые закупают кафе и рестораны, облагаются НДС именно по ставке 10%. Он отметил, что результаты эксперимента могут быть использованы при создании стимулирующих налоговых условий в иных отраслях.