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Решетникова назначили управляющим от России в ЕБРР вместо Орешкина

Указ вступает в силу со дня его подписания
Министр экономического развития РФ Максим Решетников Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Решетников назначен управляющим от РФ в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) вместо помощника президента Максима Орешкина. Об этом говорится в указе президента РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"Назначить министра экономического развития Российской Федерации Решетникова Максима Геннадьевича управляющим от Российской Федерации в Европейском банке реконструкции и развития, освободив от этих обязанностей Орешкина М. С.", - говорится в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

ЕБРР, учрежденный в 1991 году, инвестирует в страны Европы, Центральной Азии, Южного и Восточного Средиземноморья.

Россия является членом ЕБРР с 1992 года. В 2014 году, после введения против РФ санкций со стороны Евросоюза и США, ЕБРР приостановил инвестирование в российские проекты. По мнению Минфина РФ, размер портфеля ЕБРР в России может сократиться до нуля, если политика банка в отношении Москвы не изменится.

Теги
РоссияРешетников, Максим Геннадьевич
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