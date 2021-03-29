В Госдуме ожидают активного использования цифрового рубля через два-три года

"Вероятно, в конце 2021 или в начале 2022 года может начаться тестирование этой формы денег, а через два - три года электронная валюта плотно войдет в наши расчеты", - сообщил он в интервью RT.

При этом депутат отметил, что, в отличие от криптовалют, риски для держателей цифровых рублей минимальны, так как известен эмитент в лице Банка России и есть финансовое обеспечение. "Фактически это тот же рубль, но в цифровой форме", - подчеркнул он.

В октябре 2020 года ЦБ в своем докладе представил концепцию цифрового рубля - он будет иметь форму уникального цифрового кода и храниться на специальном электронном кошельке. Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России, а владельцы денег будут иметь возможность свободно переводить рубли из одной формы в другую.