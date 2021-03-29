Выручка рыбной отрасли России в 2021 году может достичь 710-715 млрд руб.

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Выручка организаций рыбной отрасли России в 2021 году может вырасти на 2,1-2,8% и достигнуть 710-715 млрд руб. Такую оценку журналистам озвучил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

"Я предполагаю, что примерно показатель по выручке у нас будет в районе 710-715 млрд руб.", - сказал он.

Согласно данным ВАРПЭ, в 2020 году оборот организаций в сфере рыболовства и рыбоводства составил 390,6 млрд руб., в сфере переработки и консервирования рыб, ракообразных и моллюсков - 304,4 млрд руб. По прогнозу Зверева, в 2021 году отраслевая прибыль будет находиться примерно на уровне прошлого года в размере 150-155 млрд руб. "Думаю, что объем инвестиций, по крайней мере по кораблям, не снизится, потому что это вынужденные инвестиции: предприятия не могут их прекратить, потому что это приведет к расторжению договоров. Думаю, что объем инвестиций на текущий год составит около 65-70 млрд руб., и финансовым топливом этого всего, как и в минувшем году, будут кредиты", - сказал глава организации.

Как отмечается в материалах ассоциации, в 2020 году объем инвестиций в отрасли составил 68,3 млрд руб. "Рыбная отрасль по тем данным, которые мы собрали от крупных банков, по итогам 2020 года является заемщиком на общий объем около 450 млрд рублей - таков объем кредитов, может быть, чуть-чуть больше. Я думаю, что по итогам текущего года объем кредиторской задолженности увеличится, потому что, во-первых, сейчас многие предприятия открывают кредитные линии в связи с тем, что практически нет масштабной валютной выручки, финансовой выручки по итогам первого квартала", - также сообщил Зверев.

Вылов водных биоресурсов

Вылов водных биоресурсов в России в 2021 году может сохраниться на уровне 2020 года - около 5 млн тонн. "Мы исходим из прогноза общего допустимого улова, а также из примерных показателей вылова по неодуемым объектам (по которым не установлена норма общедопустимого улова - прим. ТАСС) - это пелагика, иваси, скумбрия. В прошлом году двукратный прирост по вылову этих видов был. Поэтому мы считаем, что по итогам 2021 года мы все-таки на уровне 5 млн тонн будем находиться", - сказал он.

Согласно прогнозу Зверева, в России в 2021 году может произойти снижение вылова минтая будет, однако оно будет компенсировано выловом пелагических пород рыб. Это связано с тем, что в этом году на промысел выйдут на Дальнем Востоке три больших супертраулера по добыче такого вида рыб в дополнение к уже работающим семи. "158 тыс. тонн они выловили всемером, думаю, промысел еще трех добавит еще порядка 50-70 [тыс. тонн], может даже 80 тыс. тонн, потому что обстановка там довольно хорошая. А поскольку сейчас в полный рост начинает работать рыбоперерабатывающий комплекс на Шикотане, это хороший способ туда сдавать уловы и возможность для добывающего флота свою экономику сделать неплохой", - считает глава ассоциации.

По предварительным данным Росрыболовства, вылов в 2020 году составил 4,97 млн тонн. После подведения окончательных итогов ожидается, что объем добычи по итогам прошлого года превысит 5 млн тонн.

Говоря о прогнозах по экспорту рыбной продукции, Зверев отметил, что окончательную цифру по прогнозам можно будет дать в мае-июне, когда будет понятен примерный объем вылова лососевых, а также определена ситуация с Китаем. "Пока мы видим, что в Китае все ограничения сфокусированы на минтае, Китай не предпринимает особых мер контроля и не препятствует ввозу в страну других видов водных биологических ресурсов", - сказал он. Глава ВАРПЭ отметил, что в случае введения Китаем ограничений на ввоз лососевых пород рыб, ассоциация будет пересматривать свой прогноз. Согласно предварительным ожиданиям ВАРПЭ, экспорт рыбной продукции из России в 2021 году может составить $4,9 млрд.