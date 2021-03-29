Предприниматели ЯНАО смогут получить до 3 млн рублей в качестве меры поддержки от региона

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Предприниматели Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) смогут получить до 3 млн рублей в качестве меры поддержки от региональных властей. Новая мера начнет работать с начала апреля, сообщили ТАСС в департаменте экономики Ямала в понедельник.

"Запуск обновленного перечня мер господдержки планируется в начале апреля 2021 года. По предварительным расчетам, новыми мерами поддержки смогут воспользоваться около 200 ямальских предпринимателей. Размер поддержки определяется в зависимости от вида получаемой помощи и размера потребности заявителя, и может составлять от 100 тыс. до 3 млн рублей на одного получателя", - сообщили в департаменте.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, среди новых мер значатся индивидуальное сопровождением инвестиционных проектов, помощь в подключении к сетям. Также планируется ввести гранты для самозанятых, компенсацию расходов на приобретение франшиз и выплату роялти, компенсацию кадастровых работ.

В департаменте экономики ТАСС пояснили, что практика прошлых лет показывает позитивный отклик о финансовой, консультационной и образовательной поддержке, которая реализуется на Ямале. "Особенности районов крайнего Севера для некоторых предпринимателей становятся препятствием для поиска помещения, а подключение к инженерным сетям несет дополнительные затраты. Компенсация этих расходов, а также возмещение затрат на приобретение франшиз снизит нагрузку на бизнес", - уточнили там.

На Ямале приняты меры поддержки, которые включают финансовые выплаты, льготы по налогам и имущественным платежам, консультативную помощь. По словам губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, в 2020 году региональные власти выделили более 7 млрд рублей на поддержку МСП.

По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте ФНС, в ЯНАО по состоянию на зарегистрировано 17 179 субъектов МСП.