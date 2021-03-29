Менеджмент "Норникеля" предложил рассмотреть дивиденды в 50-75% free cash flow

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Менеджмент "Норникеля" предлагает совету директоров и акционерам компании рассмотреть вопрос перехода на выплату дивидендов в размере 50-75% свободного денежного потока, говорится в сообщении ГМК.

"С учетом роста инвестиций менеджмент предложил совету директоров финансовую модель, предусматривающую распределение свободного денежного потока (EBITDA минус капитальные вложения, налоги и процентные расходы) среди акционеров. В качестве целевого диапазона, который, по оценке менеджмента, позволит обеспечить устойчивую финансовую модель "Норникеля" в долгосрочной перспективе, предлагается рассмотреть диапазон 50-75% от свободного денежного потока (FCF)", - отмечается в сообщении.

Совет директоров "Норникеля" предложил акционерам продолжить консультации по дивидендным ориентирам, которые предоставил менеджмент, а также обсудил долгосрочную инвестиционную программу до 2030 года. На нее компания направит порядка 2 трлн руб. (около $27 млрд), в частности, в период 2021-2025 годов - 1,3 трлн руб. (около $17 млрд), в 2026-2030 годах - 0,7 трлн руб. (около $9 млрд).

"Уже в этом году компания вступает в фазу существенного роста капитальных вложений. Согласно нашим планам инвестиции, в среднем, более чем удвоятся в годовом выражении по сравнению с последними годами. Конъюнктура на рынках металлов очень волатильна, в результате чего показатель EBITDA нашей компании в течение только текущего сырьевого цикла варьировался более чем в два раза - от менее $4 млрд до около $8 млрд в год. С учетом высокой волатильности наших финансовых результатов, а также запланированного роста капвложений, налоговых платежей и социальных обязательств, менеджмент полагает, что переход к выплате дивидендов, основывающейся на распределении свободного денежного потока среди акционеров, позволит "Норникелю" сохранить финансовую устойчивость в фазе активного инвестиционного цикла", - отметил старший вице-президент - финансовый директор компании Сергей Малышев, слова которого приводятся в сообщении.

При этом решение о размере дивидендных выплат и ориентирах для дивидендной политики является прерогативой акционеров "Норникеля", а компания рассчитывает "на их взвешенную позицию", добавил Малышев.

Что это значит для акционеров компании?

По действующему акционерному соглашению, которое действует до 1 января 2023 года, "Норникель" выплачивает дивиденды в размере 60% от EBITDA при соотношении чистого долга к EBITDA ниже 1,8x. Согласно дивидендной политике, минимальный уровень дивидендов до 2022 года установлен в размере $1 млрд.

"EBITDA - показатель, который не включает инвестиционные затраты. Сейчас мы понимаем, что у компании сильно возросли затраты. [Менеджмент компании] просто предлагает менять ориентировку, что дивиденды будут выплачиваться как доля от free cash flow, то есть после того, как компания осуществила инвестиции. Таким образом, защищается инвестиционная программа от желания акционеров забрать денег побольше", - пояснил ТАСС старший директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Максим Худалов.

Привязка выплаты дивидендов к денежному потоку после осуществления инвестиций является общемировой тенденцией, отметил эксперт. "Если дела на рынке и правда будут идти хорошо, как они шли последний год, то компания будет выплачивать довольно большие дивиденды", - подчеркнул Худалов.

Акционерное соглашение "Норникеля" в 2012 году подписали основные владельцы компании - "Интеррос" Владимира Потанина (33,8% акций), "Русал" (27,8% акций), основным акционером которого на тот момент являлся Олег Дерипаска, и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (4,2% акций).

Ранее "Русал" сообщал, что между акционерами "Норникеля" идет нормальный рабочий диалог по вопросу изменения условий соглашения, но его условия не могут быть пересмотрены в отрыве от итогов работы действующего менеджмента ГМК.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.