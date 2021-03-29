Nordgold привлек кредитную линию на $100 млн с привязкой к ESG-показателям

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Золотодобытчик Nordgold привлек возобновляемую кредитную линию на $100 млн на два года с привязкой к ESG-показателям (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление) компании. Об этом говорится в сообщении Nordgold.

"Nordgold сообщает о том, что дочерняя компания Nordgold Celtic Resources Holdings DAC заключила соглашение с группой международных банков о предоставлении двухлетней возобновляемой кредитной линии, привязанной к ESG-показателям компании, на сумму $100 млн", - сказано в сообщении.

Ставка вознаграждения по кредиту будет напрямую связана с ESG-рейтингом Nordgold. Компания панирует использовать привлеченные средства "для общих корпоративных целей".

Синдицированный кредит организован ING Bank N.V., Deutsche Bank AG (филиал в Амстердаме) и Raiffeisenbank.

О компании

Золотодобывающая компания Nordgold владеет десятью действующими рудниками (пять находятся в России, три - в Буркина-Фасо, по одному - в Гвинее и Казахстане), ряд объектов находится на стадии развития. Основные акционеры Nordgold - семья Алексея Мордашова с долей 99,94%.