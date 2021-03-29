Экспорт экопродукции в Москве по итогам 2020 года превысил $366 млн

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Доля Москвы в общероссийском экспорте продукции в сфере экотехнологий в среднем достигает 27%, в 2020 году объем экспорта составил более $366 млн, сообщила заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анна Кузменко в ходе круглого стола "Может ли промышленность быть экологичной?".

"Могу сказать, что у нас развивается экспорт продукции в сфере экотехнологий. И в 2020 году он составил более $366 млн. При этом доля московского экспорта в среднем составляет 27% от общероссийского. За 2020 год Москва поставила такую продукцию в 103 страны мира", - сказала Кузменко.

Она уточнила, что лидерами стали Белоруссия, Алжир, Китай, Казахстан и Индия. При этом, экспорт в Белоруссию по сравнению с 2019 годом вырос на 22%, в Алжир - почти на 170%, в Индию - более чем на 135%. Как отметила Кузменко, задача властей - создать экономические условия для того, чтобы предприятия хотели тут развиваться и локализоваться. Для этого в городе предусмотрен целый комплекс мер поддержки промпредприятий. В рамках программы масштабных инвестиционных проектов предприятия могут локализовать новые производства и расширить уже существующие.

По ее словам, также существует программа присвоения специального статуса - промышленного комплекса, технопарка, можно также стать резидентом особой экономической зоны и получить серьезные налоговые льготы, а все высвобожденные средства пустить в том числе и на экологическое преобразование.

"Москва по-прежнему остается промышленным центром. В городе работает более 3 тыс. предприятий, у которых есть производственные площадки в черте города. Конечно, первоочередная трансформация нашего промышленного комплекса - это личное отношение каждого человека к этой проблеме", - добавила Кузменко.