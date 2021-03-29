Кудрин считает рост зарплат учителей невозможным без изменения всей системы образования

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Повышение заработной платы работникам образования в нашей стране нельзя осуществить без изменений всей системы образования и увеличения производительности труда. Об этом сообщил на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Нельзя просто взять, повысить [зарплаты] и дальше остаться, как мы жили. У нас очень низкие в среднем компетенции после выхода из школы по сравнению с сопоставимыми образцами в других странах. В этом смысле над качеством наших компетенций, влиянием их на экономику и производительностью в конечном счете тоже нужно говорить. Просто повышение и выравнивание не решит полностью проблем", - заявил он.

По словам Кудрина, производительность труда в западных странах существенно больше, что объясняет более высокие зарплаты.

"Вы ссылаетесь на западные страны - там, допустим, на 25% в ВВП доля зарплат [работников бюджетной сферы] больше. Но производительность труда в среднем одного среднего занятого в два раза выше в Европе и в 2,5 раза выше в США, чем у нас. Это другая отдача, это связано со структурой рабочих мест, которые более производительны", - отметил он.

Глава Счетной палаты также добавил, что в России степень дифференциации доходов в одних и тех же отраслях очень высока. "Неравенство у нас - это одна из самых острых проблем, которую нам тоже надо рассматривать", - сказал Кудрин.