Карту опорной сети дорог России создадут к сентябрю

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Карту опорной сети федеральных, региональных и муниципальных дорог в России планируется создать к сентябрю 2021 года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью программе "Познер" на Первом канале.

"Мы сейчас как раз занимаемся и хотим к 1 сентября всю опорную сеть страны уложить в такую карту. Все-таки сколько у нас должно быть дорог: федеральных, региональных, муниципальных. И какого качества должны быть эти дороги, - сказал он. - Со своей стороны, конечно, могу сказать - дорог надо строить больше".

В 2020 году первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил до апреля 2021 года разработать план развития опорной сети российских автомобильных дорог. По словам Хуснуллина, сейчас он готов на 90-95%, а к поставленному сроку будет на 98%.

План будет включать 170 тыс. км федеральных и региональных автодорог, заявлял экс-министр транспорта РФ Евгений Дитрих. В основе проекта заложен так называемый маршрутный принцип выполнения работ. Согласно ему, если на каком-либо участке трассы начались дорожные работы - они должны быть закончены до ближайшего населенного пункта, чтобы "те участки, которые строятся, имели самостоятельное транспортное значение и продолжали развитие опорной сети".

Хуснуллин также перечислил системные проблемы в дорожном строительстве. Это, по его словам, качество материалов, компетентность подрядчиков, система контроля и стоимость. "Конечно, сказать, что у нас всё в порядке в строительстве и дорожном строительстве - что там ничего не пропадает, не подменяется качество материала - я не могу. Но эта та задача, к которой мы должны стремиться, чтобы минимизировать все потери от этого и сделать стройку максимально качественной", - добавил он.

Кроме того, вице-премьер напомнил, что в 2020 году, несмотря на пандемию, в стране построили и отремонтировали на 20% больше дорог, чем планировали.