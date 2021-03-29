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США прекращают торговое взаимодействие с Мьянмой

Это шаг в рамках соглашения о торговле и инвестициях от 2013 года, сообщила торгпред Соединенных Штатов Кэтрин Тай

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Власти США приостанавливают контакты с Мьянмой в рамках соглашения о торговле и инвестициях, заключенного между странами в 2013 году (Trade and Investment Framework Agreement, TIFA). Это следует из пресс-релиза, распространенного в понедельник аппаратом торгового представителя США.

"Представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай объявила сегодня о приостановке любого взаимодействия с Мьянмой в соответствии с TIFA", - говорится в сообщении. Как уточняется в пресс-релизе, данная мера вступает в силу немедленно и будет действовать "до возвращения [к власти в Мьянме] демократически избранного правительства".

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