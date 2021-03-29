Кудрин заявил об угрозе финансовой пирамиды из-за повышения госдолга регионов

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Непрерывное увеличение объемов заимствований для покрытия текущих расходов - это путь к финансовой пирамиде, заявил в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

"Если текущие расходы требуют заимствований, тогда этот долг непрерывно должен увеличиваться, и тогда мы шаг за шагом подойдем к пирамиде: будем заимствовать, чтобы покрыть предыдущие заимствования и еще нарастить заимствования. Это требует более внимательного отношения, особенно в ближайшее время", - сказал Кудрин.

По его словам, в 2020 году госдолг регионов РФ вырос на 383 млрд рублей, или на 18%, и составил 2,5 трлн рублей, что является максимальным уровнем за 10 лет. При этом у Мордовии, Хакасии и Удмуртии госдолг уже превышает 100% от доходов.

"Это, конечно, объяснимо с учетом пандемии, но это требует дополнительного внимания для того, чтобы после пандемии при положительных темпах роста и положительных доходах субъектов мы должны видеть перспективу на снижение величины долга", - подчеркнул Кудрин.

Он также добавил, что проблема с высоким уровнем долговой нагрузки ухудшается из-за рыночных заимствований, которые происходят для финансирования текущих расходов.

"Для обеспечения текущих расходов, по идее, мы не должны прибегать к рыночным заимствованиям", - считает глава Счетной палаты.