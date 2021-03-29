{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кудрин заявил об угрозе финансовой пирамиды из-за повышения госдолга регионов

После пандемии величина заимствований должна быть снижена, отметил глава Счетной палаты. Госдолг российских регионов в 2020 году вырос на 18%

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Непрерывное увеличение объемов заимствований для покрытия текущих расходов - это путь к финансовой пирамиде, заявил в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

"Если текущие расходы требуют заимствований, тогда этот долг непрерывно должен увеличиваться, и тогда мы шаг за шагом подойдем к пирамиде: будем заимствовать, чтобы покрыть предыдущие заимствования и еще нарастить заимствования. Это требует более внимательного отношения, особенно в ближайшее время", - сказал Кудрин.

По его словам, в 2020 году госдолг регионов РФ вырос на 383 млрд рублей, или на 18%, и составил 2,5 трлн рублей, что является максимальным уровнем за 10 лет. При этом у Мордовии, Хакасии и Удмуртии госдолг уже превышает 100% от доходов.

"Это, конечно, объяснимо с учетом пандемии, но это требует дополнительного внимания для того, чтобы после пандемии при положительных темпах роста и положительных доходах субъектов мы должны видеть перспективу на снижение величины долга", - подчеркнул Кудрин.

Он также добавил, что проблема с высоким уровнем долговой нагрузки ухудшается из-за рыночных заимствований, которые происходят для финансирования текущих расходов.

"Для обеспечения текущих расходов, по идее, мы не должны прибегать к рыночным заимствованиям", - считает глава Счетной палаты.

Теги
Россия
Правительство вводит балльную систему в отношении шариковых и роликовых подшипников
В Минпромторге считают, что эта мера окажет значительное стимулирующее воздействие на производителя к инвестированию в освоение новых технологий
Читать полностью