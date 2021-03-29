"Тинькофф" может направить претензии другим операторам "большой четверки"

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Банк "Тинькофф" может направить аналогичные к МТС претензии другим операторам "большой четверки". Об этом ТАСС сообщил источник на рынке.

"Аналогичные претензии банк уже отправил или в ближайшее время отправит и другим операторам. В данном случае основания подачи иска одинаковы для всех операторов "большой четверки", так как претензии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по рассылкам - одинаковы ко всем операторам", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, иск "Тинькофф" банка к МТС связан с ценами на смс-рассылки.

Ранее в понедельник стало известно, что банк "Тинькофф" подал в Арбитражный суд города Москвы иск к компании "Мобильные телесистемы" (МТС). Сумма исковых требований превышает 1,1 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел. Соответствующее исковое заявление зарегистрировано 29 марта, третьей стороной по делу заявлена Федеральная антимонопольная служба РФ. Подробности по делу на сайте картотеки не раскрываются.

В середине мая 2019 года ФАС выявила нарушения у МТС, "Вымпелком", "Мегафон" и Tele2, выразившиеся в установлении монопольно высоких цен на услугу рассылки смс-сообщений, а также необоснованное удорожание смс-рассылок после отмены возможности транслитерации смс-сообщений с кириллицы на латиницу.