Хуснуллин заявил, что дефицит строителей в России сохранится после притока мигрантов

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Приток мигрантов на российские стройки может не компенсировать потребность в рабочей силе из-за большого объема работ. Такое мнение в понедельник высказал вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью программе "Познер" на Первом канале.

Россия с 1 апреля возобновляет регулярное пассажирское авиасообщение с Таджикистаном и Узбекистаном, а также увеличивает число регулярных рейсов с Белоруссией, Арменией и Азербайджаном.

"Мы идем в рост очень стремительно, добавляем объемы работ, нам катастрофически не хватает людей. Поэтому даже если мы откроем границы и вернутся гастарбайтеры, которые работали, нам все равно будет не хватать рабочих", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер уточнил, что объем прироста строительно-монтажных работ в России значительно выше, чем есть трудовых ресурсов.

На прошлой неделе Хуснуллин сообщал журналистам, что дефицит трудовых ресурсов на строительных площадках в России достигает 1,5-2 млн человек. При этом он пояснял, что зарплаты рабочих поднялись из-за дефицита где-то на 50%, а где-то - в два раза.

В конце 2020 года был организован упрощенный порядок въезда мигрантов для работы на строительных площадках в России. При этом застройщик обязан соблюдать действующее законодательство и обеспечивать санитарно-эпидемиологический контроль. В свою очередь глава Минстроя Ирек Файзуллин в начале марта отмечал, что решение кадровой проблемы на стройках происходит в ведомстве в "ручном управлении", механизм для массового въезда строителей из других стран пока прорабатывается.