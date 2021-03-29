В Госдуму внесли законопроект о надбавке к пенсии ветеранам села

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым и сенатор Алексей Русских внесли в Госдуму законопроект, гарантирующий повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии для ветеранов сельского хозяйства вне зависимости от их места жительства. Текст документа в понедельник размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Согласно действующему законодательству, за работу в сельском хозяйстве продолжительностью не менее 30 лет устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности в размере 25% суммы выплаты к соответствующей пенсии на весь период проживания пенсионеров в сельской местности. При этом повышенная выплата прекращается при выезде таких пенсионеров из сельской местности после завершения ими трудовой деятельности.

"Факт переезда на новое место жительство не должен уничижать огромный стаж работы в сельской местности с характерными для такой местности непростыми условиями труда. Считаем данную норму социально несправедливой, ведь переезд, как правило, обусловлен объективными причинами, возникающими в связи с достижением глубоко преклонного возраста: граждане вынуждены переезжать на новое место жительства в связи с тяжелым состоянием здоровья и необходимостью получения ухода со стороны родных и близких", - считают авторы инициативы.

Помимо этого, пенсионеры лишаются данной надбавки в результате преобразования сельских населенных пунктов в городские, отмечается в пояснительной записке.

В ней указывается, что законопроект разработан в рамках исполнения поручений президента РФ по итогам встречи с руководителями фракций в Госдуме 17 февраля. "Представленный законопроект направлен на устранение социальной несправедливости и улучшение положения людей пенсионного возраста", - говорится в сопроводительных материалах.

Согласно представленным расчетам, число пенсионеров, подпадающих под действие законопроекта, составляет около 1,7 млн, а средний размер надбавки для ветеранов села - 1588,87 рублей. Как оценивают парламентарии, дополнительные расходы на реализацию предложенной инициативы в 2022 году превысят 32 млрд рублей, которые планируется выделить "за счет межбюджетного трансферта на обязательное пенсионное страхование, предоставляемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации".