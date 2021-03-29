Власти Пензенской области заявили о необходимости на треть увеличить количество комбайнов

ПЕНЗА, 29 марта. /ТАСС/. Парк сельскохозяйственной техники в Пензенской области требует закупки как минимум 500 новых комбайнов, это почти треть от существующего объема техники, сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства области Роман Калентьев на оперативном совещании в понедельник у врио главы региона Олега Мельниченко.

"Олег Владимирович, у нас основная проблема, в целом, с количеством техники. То, что есть, то мы подготовили, но по Пензенской области нам не хватает как минимум в физическом объеме 500 комбайнов. А с учетом технического состояния и морального устаревания имеющейся техники там еще порядка 100-150 тоже необходимо достаточно срочно заменить", - сказал Калентьев.

Он добавил, что закупка 100 комбайнов в год позволяет лишь компенсировать выход техники из строя.

Как отметили в пресс-службе правительства региона, для проведения полевых работ в агропромышленных предприятиях сейчас имеется в том числе почти 4,9 тыс. тракторов, 1,6 тыс. зерноуборочных комбайнов, 2,6 тыс. культиваторов. "У нас низкая энергонасыщенность, по приобретению техники мы, вроде бы, имеем положительную динамику, но я могу сказать, что урожай прошлого года рекордный был собран за счет того, что погодные условия позволили нам без остановки длительный промежуток времени проводить уборку", - пояснил и.о. министра сельского хозяйства региона.

Мельниченко в свою очередь поручил министру разработать дополнительные предложения по обновлению парка сельхозтехники.

В 2021 году посевная площадь сельскохозяйственных культур в Пензенской области будет увеличена на 16 тыс. га и составит 1 млн 465,1 тыс. га.