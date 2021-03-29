Золотодобытчик "Высочайший" отложил проведение IPO

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Золотодобытчик "Высочайший" (GV Gold) отложил проведение первичного публичного размещения акций (IPO) из-за высокой волатильности на рынках капитала России и в мире. Об этом говорится в сообщении компании.

"В дополнении к объявлению от 15 марта 2021 года о намерении провести первичное публичное размещение обыкновенных акций с листингом на Московской бирже, GV Gold объявляет о решении отложить планируемое на Московской бирже IPO", - сказано в сообщении.

"Мы приняли решение отложить IPO в связи с повышенным уровнем рыночной волатильности как на глобальном, так и на российском рынках капитала. Мы сохраняем уверенность в существенных перспективах развития GV Gold и надеемся стать публичной компанией в будущем, когда рыночные условия станут более благоприятными", - сообщил генеральный директор GV Gold Владислав Баршинов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Ранее источник сообщил ТАСС, что "Высочайший" отложил проведение IPO до появления более благоприятной рыночной конъюнктуры.

Ранее "Высочайший" установил ценовой диапазон в рамках IPO на уровне 1,65-2,05 тыс. руб. за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 90,7 млрд до 112,7 млрд руб. Процесс формирования книги заявок начался 23 марта, завершение ожидалось приблизительно 29 марта. Торги акциями GV Gold планировалось начать 30 марта. Компания может предложить в рамках IPO порядка 37% своих акций в обращении.

"Высочайший" разрабатывает месторождения золота в Иркутской области и Якутии. Основными акционерами компании являются председатель совета директоров Сергей Докучаев и члены совета директоров Наталия Опалева и Валериан Тихонов - на конец 2020 года, согласно отчетности, они владели по 20,36% компании каждый.

В новость внесены изменения (18:06 мск) - изменен источник информации, компания официально подтвердила отмену IPO.