Минсельхоз подготовил проект постановления о субсидиях производителям сахара и масла

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Минсельхоз подготовил проект постановления о субсидиях производителям сахара и подсолнечного масла. Соответствующий документ разместили на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Межбюджетные трансферты предоставляются на возмещение части затрат производителям масла подсолнечного из расчета 10 рублей на литр произведенного и реализованного в предприятия розничной торговли рафинированного бутилированного масла подсолнечного собственного производства по цене, не превышающей 95 рублей за литр", - отмечается в документе.

Производители белого сахара получают такие субсидии из расчета 5 рублей на 1 кг произведенного и реализованного в предприятия розничной торговли сахара белого собственного производства по цене, не превышающей 36 рублей за 1 кг. Срок предоставления субсидий - с 1 апреля 2021 года по 30 сентября 2021 года.

В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 рублей за литр, розничная цена - 110 рублей за литр. Стоимость сахара установлена на уровне 36 рублей и 46 рублей за 1 кг соответственно. Регулируемые цены действуют в России до 1 апреля 2021 года.

22 марта стало известно о том, что кабмин поручил ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу проработать продление соглашений с бизнесом по ценам на сахар на два месяца, на масло - до октября. Кроме того, предполагается субсидирование производителей масла и сахара.