Инвестиции в строительство обхода нижегородской Балахны составят 18,8 млрд рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 марта. /ТАСС/. Совет по земельным и имущественным отношениям одобрил выделение участков под строительство второй очереди обхода Балахны в Нижегородской области. Объем инвестиций в строительство дороги оценивается в 18,8 млрд рублей, власти рассчитывают на реализацию проекта с привлечением концессионера, сообщается в понедельник на сайте губернатора и правительства региона.

"По данным регионального министерства транспорта и автомобильных дорог, суммарная площадь земельных участков, которые предоставлены в бессрочное пользование ГКУ Нижегородской области "Главное управление автомобильных дорог", - 2 457 тыс. кв. м. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, заявленный объем инвестиций в строительство дороги составляет 18 837 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что обход является второй очередью участка трассы Р-152 Шопша - Иваново - Нижний Новгород. Проект в 2020 году получил положительное заключение госэкспертизы. Региональное правительство рассматривает модель реализации с привлечением частной концессионной инициативы. Такое предложение уже поступило от ООО "Центральная концессионная компания". Построить дорогу планируется не позднее 2024 года.

"Вопрос вывода из Балахны транзитного транспорта назрел уже давно. Сейчас через населенные пункты идут большегрузы в Ивановскую, Костромскую и Ярославскую области. Это доставляет неудобства и жителям, и водителям. Проект предусматривает строительство трех развязок разных уровней, трех мостов и путепровода в районе рабочего поселка Гидроторф", - цитирует пресс-служба Никитина.

По его словам, помимо вывода транспортных потоков из центра города, время проезда транзитного транспорта в часы пик сократится как минимум на час. Это положительно скажется на экологической ситуации в Балахне.

Ранее сообщалось, что планируемая для реконструкции протяженность дорожного полотна по проекту составляет более 24 км. Балахна находится в 36 км от Нижнего Новгорода. По данным сайта областного правительства, строительство первой очереди, так называемого обхода Заволжья, было завершено в 2008 году.