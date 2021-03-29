"Яндекс" стал чаще отказывать госорганам в выдаче данных россиян

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. "Яндекс" во второй половине 2020 года стал чаще отказывать госорганам в выдаче данных россиян. Об этом говорится в документах, опубликованных компанией.

"Яндекс" впервые опубликовал отчет за второе полугодие 2019 года и первое полугодие 2020 года о выдаче пользовательских данных россиян по запросу государственных органов в середине октября 2020 года.

Согласно опубликованной статистике, всего с июля по январь 2020 года компания получила 16874 запроса, из которых 22% (3 705 запросов) были отклонены. В то время как с января по июнь 2020 года к ИТ-гиганту поступило 15 376 запросов, из которых 16% (2 468) были отклонены. В июле - декабре 2019 года "Яндекс" получил 14 638 запросов, из которых 16% (2 410) были отклонены.

Так же, как и в начале 2020 года, во втором полугодии "Яндекс" получил наибольшее число запросов пользовательских данных на счет сервисов "Почта" и "Паспорт" (7895 запросов, 1734 отказа) "Такси" (5975 запросов, 1461 отказ) и "Драйв" (1330 запросов, 108 отказов).

Компания поясняет, что законы стран, в которых работает "Яндекс", позволяют государственным органам запрашивать определенные данные и сведения о пользователях компании. Например, в России законы "О полиции", "Об оперативно-розыскной деятельности" и другие нормативные акты определяют, на каком основании и какие данные могут запросить государственные органы и в какие сроки необходимо предоставить ответ. В разных странах такими полномочиями могут обладать разные государственные органы, это зависит от местного законодательства. Например, согласно законодательству РФ, полномочия запрашивать данные и сведения есть у МВД, Следственного комитета, Прокуратуры, ФАС, ФТС, судов и некоторых других органов.