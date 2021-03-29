Прокурор Москвы предостерег сеть супермаркетов от завышения цен на подсолнечное масло

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Прокурор Москвы Денис Попов предостерег руководителя московской сети супермаркетов о недопустимости завышения цен на подсолнечное масло. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе столичной прокуратуры.

"В целях предотвращения необоснованного повышения цен на масло подсолнечное прокурор Москвы Денис Попов предостерег руководителя организации о недопустимости нарушения закона", - говорится в сообщении. В прокуратуре отметили, что за нарушение требований законодательства о торговле и ценообразовании на социально значимые продовольственные товары предусмотрена административная ответственность.

В ведомстве уточнили, что московская сеть супермаркетов во исполнении постановления правительства РФ "О соглашениях между федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами о снижении и поддержании цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости" присоединилась к заключенному соглашению. Тем самым она выразила согласие на добровольное соблюдение его условий. В соглашении указано, что организация торговли обязуется установить розничные цены при реализации подсолнечного масла в размере, не превышающем 110 рублей за 1 литр. Но как показала проверка, в одном из супермаркетов торговой сети цена на масло превышает установленную соглашением.