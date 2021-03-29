Из Ростова-на-Дону запустили первые прямые рейсы в Воронеж и Нижневартовск

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 марта./ТАСС/. Прямые рейсы из Ростова-на-Дону в Воронеж и Нижневартовск запустила авиакомпания "Азимут", являющаяся базовым перевозчиком ростовского аэропорта Платов. Рейсы выполняются дважды в неделю, сообщили в пресс-службе аэропорта.

По данным сервисов подбора авиабилетов, до этого прямых рейсов из Ростова-на-Дону по этим направлениям не осуществлялось.

"С 28 марта "Азимут" приступил к полетам в Воронеж и Нижневартовск с периодичностью два раза в неделю", - говорится в сообщении. Также сообщается, что с 1-го апреля "Азимут" возобновит прямые рейсы из Ростова-на-Дону в Саратов, а с 3-го апреля запустит перелеты по маршруту Ростов-на-Дону - Волгоград - Брянск.

В рамках перехода на весенне-летнее расписание полетов из Платова откроется 26 внутрироссийских направлений. Так, авиакомпания Smartavia планирует с 7 июня начать выполнять первые прямые перелеты из Ростова-на-Дону в Мурманск. "В весенне-летнем расписании становится больше рейсов в столицу. Уже с 1 апреля "Аэрофлот" возобновляет три ежедневных рейса в Шереметьево <...> Авиакомпания S7 увеличивает частоту полетов со 2 апреля до трех рейсов в день. S7 также запланировала ежедневный вечерний рейс в столицу с 23 апреля <...> Летом рейсы в основные московские аэропорты - Внуково, Домодедово и Шереметьево - будут выполнять девять авиакомпаний. Увеличится число рейсов и на российские курорты - Симферополь, Сочи, Минеральные Воды", - уточнили в пресс-службе Платова.

Кроме того, авиакомпания Turkish Airlines с 1 мая приступит к выполнению регулярных рейсов из Ростова-на-Дону в Анталью (Турция). "Авиакомпания Turkish Airlines с 1 мая приступает к выполнению регулярных рейсов из Платова в Анталью три раза в неделю по средам, субботам и воскресеньям с вылетом из Ростова-на-Дону в пять часов утра. Билеты уже в продаже на сайте авиакомпании", - уточнили в Платове. Также часть перевозчиков планирует запустить из Ростова-на-Дону рейсы в города Бодрум и Даламан.