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ФАС рассматривает ходатайство Совкомбанка о покупке "Восточного"

Совкомбанк ранее подписал с акционерами "Восточного" соглашение о приобретении их долей в банке

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила и рассматривает ходатайство Совкомбанка о покупке банка "Восточный", сообщили ТАСС в ведомстве.

"Ходатайство поступило и находится на рассмотрении", - сообщили в ФАС.

25 марта Совкомбанк подписал с акционерами банка "Восточный" - фондами Baring Vostok, Finvision Holdings и Шерзодом Юсуповым - соглашение о приобретении их долей в банке. Стороны ожидают, что сделка будет закрыта в течение нескольких недель после получения разрешений ЦБ РФ и Федеральной антимонопольной службы. Совкомбанк планирует интегрировать "Восточный" в течение следующих 12-18 месяцев и получить 99,7% его акций после завершения сделки.

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