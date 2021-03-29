ФАС рассматривает ходатайство Совкомбанка о покупке "Восточного"

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила и рассматривает ходатайство Совкомбанка о покупке банка "Восточный", сообщили ТАСС в ведомстве.

"Ходатайство поступило и находится на рассмотрении", - сообщили в ФАС.

25 марта Совкомбанк подписал с акционерами банка "Восточный" - фондами Baring Vostok, Finvision Holdings и Шерзодом Юсуповым - соглашение о приобретении их долей в банке. Стороны ожидают, что сделка будет закрыта в течение нескольких недель после получения разрешений ЦБ РФ и Федеральной антимонопольной службы. Совкомбанк планирует интегрировать "Восточный" в течение следующих 12-18 месяцев и получить 99,7% его акций после завершения сделки.