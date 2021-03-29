Байден продлил режим санкций за предполагаемые кибератаки на США

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден принял решение продлить еще на один год режим чрезвычайного положения и срок действия ряда прежде введенных санкций, в том числе в отношении России, за предполагаемые кибератаки на Соединенные Штаты. Об этом говорится в уведомлении, распространенном в понедельник пресс-службой Белого дома.

О данном решении Белый дом известил руководство Конгресса США.

"Эта существенная вредоносная активность в киберпространстве продолжает представлять собой необычную и экстраординарную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов, - говорится в документе. - По этой причине режим чрезвычайного положения, введенный 1 апреля 2015 года, должен сохраняться после 1 апреля 2021 года". "Следовательно, <...> я продлеваю на 1 год режим чрезвычайного положения, введенный в соответствии с указом 13694", - отмечается в оповещении. В нем уточняется, что речь идет о сохранении в силе мер, введенных не только указом президента США 13694, но и аналогичным документом за номером 13757. Срок действия этого режима санкций неоднократно продлевался властями США в последние годы.

Первый указ, подписанный еще 1 апреля 2015 года тогдашним главой американской администрации Бараком Обамой, давал право Министерству финансов США вводить санкции против лиц, совершающих кибератаки, блокируя любые их активы на территории страны и отсекая их от национальной банковской системы. В конце декабря 2016 года данный документ был дополнен новыми положениями. Действие карательных мер было распространено на лиц, находящихся за пределами США и причастных к "киберактивности", чреватой "существенной угрозой для национальной безопасности, внешней политики, экономического благополучия или финансовой стабильности Соединенных Штатов", а также "имеющей целью или последствием вмешательство или подрыв избирательных процессов или институтов США".

На основании этого решения санкции в свое время были введены в отношении Федеральной службы безопасности России и бывшего Главного разведывательного управления (ныне Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России). В черный список Минфина США тогда также попали ООО "Специальный технологический центр" из Санкт-Петербурга, автономная НКО "Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных" и организация "ЦОР Секьюрити" из Москвы.

Вашингтон в то время впервые обвинил Москву во вмешательстве в американские президентские выборы, состоявшиеся в ноябре 2016 года. Москва с тех пор неоднократно на самых высоких уровнях отвергала данные утверждения. С лета 2017 года данные ограничения были закреплены еще и в законе "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).