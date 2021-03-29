Минэнерго объяснило, почему цена бензина не снижается вместе с нефтью

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Замминистра энергетики Павел Сорокин назвал три причины, по которым цена бензина не снижается вместе со стоимостью нефти: изменение курса рубля, работа демпфирующего механизма и рыночный фактор. Об этом он рассказал в интервью "Комсомольской правде" .

"Первый фактор: бензин в России продается в рублях. При этом обычно было так, что подорожание нефти приводит к укреплению рубля, и наоборот. Поэтому при изменении цены нефти на мировых рынках ее стоимость в рублях обычно меняется не сильно - как правило, она находится в диапазоне от 3 000 до 3 500 рублей за бочку. Но в середине марта, когда нефть подорожала, курс рубля не укрепился. Поэтому нефть стоила больше 5 000 рублей за бочку", - сказал он.

Вторым фактором является то, что темпы подорожания бензина довольно плавные и не повторяют динамику цены на нефть, которая может меняться на десятки процентов вверх или вниз. Удерживать стоимость бензина на АЗС на более-менее стабильных значениях возможно благодаря работе демпфирующего механизма, через который государство компенсирует нефтяникам часть упущенной прибыли от экспорта и стимулирует их продавать горючее на рынке России.

"И третий момент - бизнес всегда неохотно идет на снижение розничных цен. К сожалению, это свойственно коммерческому сектору. Поэтому и до демпфера при падении цен на нефть бензин сильно не дешевел", - добавил Сорокин.

Снижение цен может привести к банкротству

Сорокин рассказал, почему в текущей рыночной ситуации правительство не может обязать нефтяные компании снизить цену на бензин и дизельное топливо. По его словам, это связано с тем, что такое требование может привести к убыткам для нефтяных компаний и к закрытию НПЗ, а в дальнейшем и к дефициту на рынке.

"Представьте себе, что правительство просто прикажет снизить цены без компенсационных мер. В результате частные компании закроются, а государственным придется тянуть убыточные заводы. Из-за этого у НПЗ станет меньше денег на ремонты, модернизацию, зарплаты, и это приведет к нарастающему кому проблем. Итог один - уменьшение производства моторных топлив", - заметил он.

Сорокин добавил, что не стоит сравнивать ситуацию на рынке топлива с сахаром или маслом, по которым правительство приняло ряд мер, чтобы снизить цену. "Они подорожали очень резко. А если вы посмотрите на темпы роста цены бензина, то они уже давно не превышают инфляцию", - отметил замминистра.

По данным Росстата, при сравнении декабрьских цен в 2019 году бензин на заправках подорожал на 1,9% (ниже годовой инфляции в 3%), в 2020 году стоимость топлива выросла на 2,5% при общей инфляции в 4,9%.

"Зачем устанавливать цены в приказном порядке и раздавать субсидии напрямую, когда есть демпфер (через который государство компенсирует нефтяникам часть упущенной прибыли от экспорта и стимулирует их продавать горючее на рынке России - прим ТАСС), который эффективно сдерживает рост цен на заправках и делает это автоматически? При этом потребитель получает предсказуемую динамику цен", - добавил он.

Сорокин также подчеркнул, что сейчас нет риска и для дефицита на рынке топлива, так как запасы по рекомендации кабмина выросли до 1,65 млн тонн (в начале года были примерно на уровне 1,2 млн тонн). "Период ремонтов и обслуживания нефтеперерабатывающих заводов пройдем без перебоев", - сказал он.