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Блокировка Суэцкого канала
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Более 100 судов пройдут Суэцкий канал до утра 30 марта

Ни одно из 422 судов, ожидающих прохода через канал, не стало искать альтернативного пути, сообщили в управлении

КАИР, 29 марта. /ТАСС/. 113 судов должны пройти Суэцкий канал с севера и с юга до 08:00 (09:00 мск) вторника. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа.

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"Мы работаем над прекращением скопления судов, - рассказал он. - 113 кораблей пересекут канал с вечера сегодня до 8 утра [09:00 мск] завтра, составлен график для ликвидации образовавшейся пробки с обеих сторон".

По его словам, операция по снятию с мели огромного контейнеровоза стала первой в истории, проведенной без разгрузки, не было жертв, пострадавших и загрязнения окружающей среды, в том числе утечки масла, а двигатели судна остались в рабочем состоянии. "Миссия была сложной, но она была выполнена в рекордно короткие сроки, - отметил он. - Антикризисное управление полагалось на дноуглубительные работы, буксировку и вывод контейнеровоза на фарватер. Снижение его веса было крайней мерой, и нам удалось избежать этого самого сложного и дорогостоящего сценария. Но у у нас было четкое представление, как это сделать".

"Президент ас-Сиси все время был на связи и сказал мне: на кону репутация Египта - нам нужно спасти судно и в кратчайшие сроки вернуть навигацию по каналу", - добавил Рабиа.

Очередь из 422 судов

Из-за инцидента в Суэцком канале застряли 422 судна, сообщил Рабиа. По его словам, все были уверены в способности властей преодолеть кризис, поэтому ни от одного из застрявших судов не поступило запроса изменить курс.

"В течение трех дня мы закроем вопрос с застрявшими судами, - отметил он. - Для этого мы работаем круглосуточно". Глава управления сообщил, что изучается вопрос о предоставлении льгот для судоходных линий. "В прошлом году без проблем прошло 18 340 судов, - сказал он. - Суэцкий канал - это безопасный морской путь".

Первые суда начали проход через Суэцкий канал спустя шесть дней блокировки в районе восьми часов вечера (21:00 мск). 

В течение всех этих дней предпринимались попытки снять судно с мели - сначала его пробовали просто стащить с помощью буксиров - их количество за эти дни возросло с пяти до 17, а затем в носовой части были проведены дноуглубительные работы с помощью земснарядов.

Около двух часов назад снятый с мели контейнеровоз с помощью буксиров начал движение на север, где встал на прикол в Большом озере для проведения технического осмотра.

Ответственных выявит расследование 

Расследование обстоятельств произошедшего выявит ответственных за аварию в Суэцком канале, сообщил Рабиа.

"По итогам расследования станет ясно, кто выплатит компенсации, - добавил он. - Суэцкий канал не виновен в аварии, он является пострадавшей стороной".

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