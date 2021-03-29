Минэнерго сообщило о профиците топлива на рынке России

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Баланс производства и потребления бензина в России перед началом ремонта нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) избыточен, запасы топлива на настоящий момент уже выросли до 1,66 млн тонн (на начало года они составляли около 1,2 млн тонн). Об этом ТАСС сообщили в Минэнерго РФ.

"В настоящее время запасы автомобильного бензина составляют 1,66 млн тонн, отгрузки на внутренний рынок превышают показатели 2019 года. Баланс производства и потребления в России избыточен", - указали в министерстве.

В пресс-службе Минэнерго добавили, что ежегодно перед весенним ремонтом НПЗ и периодом роста спроса министерство прорабатывает все возможные каналы получения и распределения автомобильного бензина, в том числе поставки топлива из Белоруссии.

"Следует отметить, что в текущих ценовых условиях цены в РФ сдерживаются за счет демпфера, что делает поставки автомобильного бензина белорусских НПЗ в Россию экономически неэффективными по сравнению с экспортом за пределы ЕАЭС", - добавил в Минэнерго.