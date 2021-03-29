Представители Крымской железной дороги прокомментировали введение Канадой санкций

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 марта. /ТАСС/. Введенные Канадой санкции не скажутся на работе Крымской железной дороги и не помешают планам развития предприятия, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе КЖД.

Накануне Канада ввела новые антироссийские санкции из-за воссоединения Крыма с РФ, об этом сообщалось в заявлении канадского МИД. Они коснулись двух физических и четырех юридических лиц, в том числе и ФГУП "Крымская железная дорога".

"Крымская железная дорога - самостоятельная структура, которая находится в федеральном ведении. Все необходимое для нашего функционирования обеспечивается. Санкции против нас вводят не в первый раз, а мы не останавливаем работу: ни ремонтно-путевые кампании, ни перевозки", - рассказала представитель КЖД.

Она уточнила, что предпринимаемые западными политиками меры не сказываются и на планах развития. "Объективно глядя на ситуацию, можно сказать: они нам не мешают ни в каких наших проектах, планах. Следующий этап развития крымских железных дорог прорабатывается, в числе проектов городская электричка Севастополя, строительство новых платформ и железнодорожных переездов, строительство новой железнодорожной ветки до аэропорта, чтобы запустить аэроэкспрессы", - добавила собеседница.

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков отметил, что действия Канады не вызывают удивления. "Надо ли нам что-то делать? Принять к сведению, может быть, ответить в какой-то части, и учитывать, что санкционная политика в ближайшие годы не закончится", - сказал он.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Украина и ряд других стран отказались признавать Крым частью России.