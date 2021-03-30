Росрыболовство: начальная цена крабовых аукционов не влияла на их итоговую стоимость

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Начальная цена крабовых аукционов не влияла на их итоговую стоимость и не ограничивала количество их участников, говорится в материалах Росрыболовства.

Ранее Счетная палата заявила о том, что проведение Росрыболовством крабовых аукционов в 2019-2020 годах не привело на рынок новых участников. Кроме того, по данным аудиторов, на момент первого аукциона отсутствовал один из ключевых компонентов начальной цены лота - квота добычи (вылова) крабов, предоставленная в инвестиционных целях. В СП отметили, что начальная цена предметов лотов аукционов применительно к измененному в 2020 году общему допустимому улову по крабам занижена на 7,7 млрд рублей, или более чем на 6%.

"Начальная цена торгов никак не влияет на итоговую стоимость и не ограничивает количество участников, а напротив способствует привлечению новых участников, в том числе субъектов малого предпринимательства, обеспечивая справедливую конкуренцию за ресурс и приход новых игроков на рынок", - подчеркнули в Росрыболовстве.

Как пояснили в ведомстве, при расчете начальной цены аукциона Росрыболовство использовало действующий показатель общего допустимого улова (ОДУ) крабов на 2019 год. В Росрыболовстве также отметили, что квоты глубоководных крабов в инвестиционных целях, которые не были распределены на первых аукционах из-за отсутствия заявок, не могли быть перенаправлены для перерасчета в пользу прибрежного и промышленного рыболовства, так как это противоречит положению о распределении ОДУ водных биоресурсов.

"В то же время Минсельхоз совместно с Росрыболовством подготовили проект постановления, предусматривающий снижение начальной цены на аукционах по глубоководным крабам. Правительство внесло изменения в правила проведения аукционов по продаже долей квот вылова крабов в инвестиционных целях, что позволило реализовать квоты по справедливой рыночной цене", - добавили в ведомстве. На данный момент остается один нереализованный лот, аукцион запланирован на 7 апреля 2021 года.

Что касается величины ставок сбора за пользование водными биоресурсами, к которой у Счетной палаты также возникли вопросы, то, как заявляют в Росрыболовстве, ведомство неоднократно выступало за их актуализацию. В частности, Минсельхоз и Росрыболовство подготовили изменения в Налоговый кодекс, которые были внесены в правительство в декабре 2020 года. В Росрыболовстве также подчеркнули, что провели работу по устранению замечаний, выявленных Счетной палатой по результатам проверки деятельности агентства за 2018-2020 годы. По итогам аукционов по продаже долей квот крабов с инвестиционными обязательствами, проведенных Росрыболовством в 2019-2020 годах, в федеральный бюджет поступило 143,789 млрд рублей.