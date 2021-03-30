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"Ъ": Минэнерго и МИД поручено проработать вопрос поставок бензина в РФ из Белоруссии

Как сообщает издание, поручение было дано для увеличения предложения на внутреннем рынке

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго и МИД РФ до 15 апреля проработать вопрос о поставках бензина из Белоруссии. Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол совещания Новака с нефтекомпаниями, прошедшего 15 марта.

По данным издания, поручение было дано для увеличения предложения на внутреннем рынке. Подробно поставки бензина из Белоруссии обсуждены не были, уточняет "Коммерсантъ".

Ранее в Минэнерго сообщали ТАСС, что ежегодно перед весенним ремонтом НПЗ и периодом роста спроса министерство прорабатывает все возможные каналы получения и распределения автомобильного бензина, в том числе поставки топлива из Белоруссии.

"Следует отметить, что в текущих ценовых условиях цены в РФ сдерживаются за счет демпфера, что делает поставки автомобильного бензина белорусских НПЗ в Россию экономически неэффективными по сравнению с экспортом за пределы ЕАЭС", - отметили в Минэнерго.

В ведомстве уточнили, что баланс производства и потребления бензина в РФ избыточен, запасы топлива на настоящий момент выросли до 1,66 млн тонн.

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Новак, Александр ВалентиновичБелоруссияРоссия
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