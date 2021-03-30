Reuters: Эр-Рияд готов поддержать продление ОПЕК+ сокращения добычи нефти до июня

ТАСС, 30 марта. Саудовская Аравия готова поддержать продление сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ на май и июнь. Об этом сообщает во вторник агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.

По его сведениям, власти королевства также готовы продлить дополнительное добровольное сокращение страной добычи с целью повышения цен на нефть.

"Они [власти Саудовской Аравии] не наблюдают достаточно сильного спроса и хотят предотвратить падение цен", - приводит агентство слова источника.

Россия восстанавливает добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ с января этого года. Так, в первый месяц она могла увеличить добычу на 125 тыс. б/с, в феврале - марте еще на 130 тыс. б/с, и на столько же в апреле. При этом все остальные страны, за исключением Казахстана, сохранят добычу на уровне января, а Саудовская Аравия и вовсе продолжит сокращать дополнительный миллион баррелей в сутки.

15-е заседание стран ОПЕК+ на уровне министров в формате видеоконференции состоится 1 апреля.