"Ведомости": в "Ростелекоме" прорабатывают возможность дистанционной сдачи биометрии

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. "Ростелеком", выступающий оператором Единой биометрической системы (ЕБС), планирует дополнить функционал приложения "Биометрия" услугой дистанционной сдачи биометрии. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.

Как сообщает издание, компания также планирует дать возможность самостоятельно регистрироваться в системе с помощью приложения. В настоящее время оно доступно для тех, кто предоставил снимок лица или образец голоса в банке или МФЦ.

В "Ростелекоме" уточнили, что такие услуги, как открытие счета, вклада, оформление кредита будут недоступны по саморегистрации. "Список услуг будет определен отдельным нормативно-правовым актом", - добавили в компании.

На данный момент предложение по расширению функционала приложения рассматривается ФСБ и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), добавили в "Ростелекоме".

В Минцифры "Ведомостям" отметили, что технологии биометрической идентификации облегчат получение различных онлайн-сервисов, в том числе госуслуг. "ЕБС может использоваться для дистанционной сдачи экзаменов, для прохождения транспортного контроля в аэропортах, для подтверждения права бесплатного проезда на общественном транспорте или оплаты проезда", - сказали в ведомстве.

Единая биометрическая система - цифровая платформа, которая является одним из элементов механизма идентификации человека по его биометрическим характеристикам. ЕБС позволяет получить услугу через интернет и улучшить клиентский опыт при предоставлении услуг без личного посещения государственных и коммерческих учреждений.

Правительство РФ назначило "Ростелеком" оператором системы. Регулирование в сфере идентификации граждан на основе биометрических персональных данных осуществляет Минцифры.